Optreden in Kortrijk verliep niet coronaveilig: "We zaten met onze knieën tegen de rugleuning van de mensen voor ons"

"Ik had 2 tickets gekocht voor het optreden van Eefje de Visser in Kortrijk", zegt Aurore Commeine. "In totaal mochten er 400 mensen binnen in de zaal, maar we zaten helemaal niet verspreid. Mijn vriend en ik vormen een bubbel, maar ik had het gevoel dat ik ook in de bubbel van de mensen naast mij zat. Zo dicht zaten we bij elkaar."

"We moeten elke dag opletten wie we zien en hoeveel mensen we zien", gaat Commeine voort. "Maar daar maakte het plots allemaal niet meer uit. Iedereen babbelde met elkaar en heel wat mensen hadden geen mondmasker meer op, omdat ze pintjes aan het drinken waren."