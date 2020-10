Politie legt pokertoernooi stil met 30 spelers

In de Rechterstraat in Hasselt zaten gisteravond 30 spelers in een te kleine ruimte te pokeren. De coronaregels werden er duidelijk niet nageleefd: er is een verbod op samenscholingen en de spelers konden in de kleine ruimte niet voldoende afstand houden. De organisator kreeg een boete van 750 euro, de 29 overige aanwezigen kregen allemaal een boete van 250 euro.

Bovendien bleek het toernooi georganiseerd te zijn zonder vergunning van de Kansspelcommissie. Het evenement werd dan ook onmiddellijk stilgelegd.