President Trump houdt eerste verkiezingsrally na coronabesmetting: "Ik voel me zo krachtig"

Anthony Fauci, de dokter die het Witte Huis adviseert over de aanpak van de coronacrisis, noemde verkiezingsbijeenkomsten zoals die van Trump in Florida al onverstandig. Hij zei ook dat de immuniteit die Trump beweert te hebben, geen zekerheid is. Herbesmetting met het coronavirus is altijd mogelijk, na maanden of zelfs enkele weken. Zo’n 215.000 Amerikanen zijn intussen omgekomen door het coronavirus.



