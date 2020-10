90 leerlingen en 7 leerkrachten van Don Bosco Hechtel in quarantaine nadat 6 leerlingen met corona zijn besmet

Woensdagnamiddag kwam de eerste melding van een leerling die positief had getest op het coronavirus binnen bij de Hechtelse middelbare school. “Daarna is het CLB direct op de zaak gesprongen en hebben we beslist om de klas in quarantaine te plaatsen. Later in de week kwamen nog meldingen van besmette leerlingen en hebben we nog extra klassen in quarantaine moeten plaatsen. Momenteel zitten we met 6 besmettingen, 90 leerlingen en 7 leerkrachten in quarantaine”, zegt directrice Dalemans.