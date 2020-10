Leuven deelt speciale kleurpotloden uit aan basisscholen: "Kinderen vroeg bewust maken dat huidskleur niet altijd zalmroze is" 

De stad Leuven deelt een set kleurpotloden uit waarmee kinderen de juiste huidskleur kunnen geven aan de mensen die ze tekenen. Want uit onderzoek blijkt dat kinderen, ongeacht hun eigen huidskleur, het meeste zalmroze gebruiken, de huidskleur van iemand die blank is.

Maar met dit setje kunnen de kinderen ook andere huidskleuren gebruiken zegt schepen van onderwijs en inclusie in Leuven, Lalynn Wadera: "Dit gaat uit van een experiment dat we zien dat wanneer we een kind vragen om het kleurtje 'huidskleur' te nemen, dat ongeacht de huidskleur die ze zelf hebben, het gros van de leerlingen het kleurtje zalmroze neemt"

De bedoeling van deze actie is om kinderen duidelijk te maken dat een huidskleur ook een andere kleur kan hebben: "We willen daarmee ook bereiken dat iedereen zich thuis voelt in de klas, en dat iedereen daar ook z'n plaats heeft", gaat Wadera verder. De kleurpotloden worden uitgedeeld aan kinderen in het eerste en tweede leerjaar.