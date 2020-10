Scheuren en vallende brokstukken in ondergrondse privégarage in Berchem: 20 auto's geblokkeerd

Vanmorgen werd de brandweer opgeroepen omdat er scheuren vastgesteld werden in een ondergrondse garage aan de Fruithoflaan in Berchem. Er vielen ook brokstukken van het plafond. Ook de stadsingenieur van de stad Antwerpen kwam ter plaatse. "Er is wel degelijk een ernstig stabiliteitsprobleem", zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. "De garage is helemaal afgesloten voor iedereen." Hoe lang dat zal duren is nog niet duidelijk.