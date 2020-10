Scholengroep Stroom Oostende: “Pas maatregelen aan, maar hou de scholen open!”

Scholengroep Stroom is verantwoordelijk voor een 30-tal scholen in West-Vlaanderen en heeft ook te maken gehad met coronabesmettingen. Gisteren moesten er zelfs 250 leerlingen in quarantaine. “De besmettingen gebeuren niet op de school zelf, maar buiten de school", zegt directeur Vandecasteele. "Het volledige eerste leerjaar is gisteren getest. We proberen ze zo vroeg mogelijk weer op school te krijgen. Voorlopig kunnen we geen online lessen geven aan de thuisblijvers, want de leerkrachten zijn les aan het geven in de klas.”