Seizoen grondwitloof gestart: “Afwachten met bang hartje, maar eerste groenten zien er goed uit”

De extreme droogte en zware regen hebben dus geen goed gedaan aan het grondwitloof. Monique: “Ideaal beginnen we te zaaien in april, en valt er dan een beetje regen zodat het zaad snel kiemt. In het groeiseizoen heb je dan weer warmte nodig zodat het kan groeien. Maar zeker ook een buitje af en toe, dat hebben we de laatste jaren gemist. De droogte is te fel, en de warmte ook. Het is altijd té de laatste tijd. Gelukkig is witloof een koppige groente en die slaat er zich doorheen."