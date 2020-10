Zie ginds komt de "streamboot": stad Sint-Niklaas maakt digitale plannen voor de komst van de Sint

"Sinterklaas trotseert alle weer en wind, ook corona", zegt Marc Boon, organisator van Sint in de Piste (grote Sinterklaasshow in Sint-Niklaas die afgelast werd). "De oude man moet gespaard blijven van dit virus, dit is een bedreiging voor hem dus hebben we zijn bezoek zeer coronaveilig gemaakt." Naast online filmpjes is er een nieuwigheid: het televisieprogramma "Li(e)ve Sint". Sinterklaas zal televisie maken in een pop-up televisiestudio. Daarvoor is de Christus-Koningkerk omgebouwd tot een televisiestudio. De Sint is de centrale gast en er worden verschillende bekende gasten uitgenodigd."