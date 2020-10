Viel de euro van de Walen te laat? "Antwerpse cijfers deze zomer hielden Vlaanderen meer alert"

Volgens Franstalige infectioloog Emmanuel Bottieau is de oorzaak terug te brengen naar deze zomer. "In juli was er in Vlaanderen bijvoorbeeld een toename van de coronabesmettingen in Antwerpen. Ik vermoed dat dat de Vlaamse populatie alert heeft gehouden", zegt hij. "De experten waren veel meer gestresseerd door de situatie. Terwijl het rustig leek in Wallonië. Op datzelfde moment was er in de Waalse provincies bijna geen enkel geval van Covid-19 in de ziekenhuizen." Ook biostatisticus Geert Molenberghs, bij de KU Leuven en UHasselt denkt dat de verschillen mogelijk te wijten zijn aan een verschil in publieke opinie. "In Vlaanderen is het al een tijdje duidelijk dat dit niet goed evolueert. In Wallonië is uiteraard nu ook de frank gevallen", zei hij in ons magazine "Terzake".