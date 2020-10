Van fase "0" naar "1A": hoe een spreidingsplan voor coronapatiënten onze ziekenhuizen moet ontlasten

Als binnen een ziekenhuis het quotum van 15 procent bereikt is, dan worden nieuwe coronapatiënten doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. In de eerste plaats zijn dat ziekenhuizen die tot hetzelfde netwerk behoren. Als in heel het netwerk het quotum van 15 procent bereikt is, dan worden patiënten naar andere ziekenhuizen gestuurd. Bij voorkeur in de provincie, maar desnoods ook daarbuiten. Hetzelfde principe geldt ook in de andere fasen.