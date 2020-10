Strengere maatregelen indoorsport: "Onze turners van Kracht en Geduld zullen minder bijleren maar gezondheid is belangrijker"

In de Topsporthal komen heel wat clubs sporten, overdag en 's avonds. De nieuwe maatregelen zullen dan ook grote gevolgen hebben voor de Topsporthal in Gent: "Financieel is dat natuurlijk geen lachertje, maar ik vind het ook zeer spijtig voor de sporters," zegt Bruno De Wannemaker, "onze opdracht is om de mensen aan het sporten te krijgen en elke sport die wegvalt is niet goed voor de samenleving. " Maar hij begrijpt de beslissing volledig, nu de cijfers al een tijd achteruitgaan. "We waren er op voorbereid doordat we wisten wat er bij welke kleurcode moest gebeuren," besluit De Wannemaker.

Vanaf vandaag worden alle sportclubs en atleten die komen sporten in de Topsporthal in Gent geïnformeerd. Dat zal gebeuren via de website, facebook en via affiches aan de inkom van de zalen.