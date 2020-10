In Kortrijk mogen er na een stop van zeven jaar weer studentenkamers bij komen 

In 2013 waren er 600 studentenkoten te veel. Nu zijn er een kleine 1400 te weinig. En dat heeft rare effecten, zegt Joris Hindryckx van hogeschool Vives : "Wij hebben een tweehonderdtal studentenkoten op onze campus zelf, als wij dat vrijgeven is dat een half uur later allemaal verhuurd." Zijn collega Lode De Geyter van hogeschool Howest sluit zich daarbij aan: "Het is inderdaad dermate prangend dat mensen die in september inschrijven geen kamer meer vinden en in Gent of verder een kamer moeten vinden om dan te pendelen naar Kortrijk. " Er zullen dus op korte termijn nieuwe koten worden gebouwd op de campussen van de hogescholen zelf, maar er komen ook nieuwe studentenkamers bij in de binnenstad van Kortrijk. De stad zal bij elk nieuw studentenkot nagaan of het wel voldoet aan de eisen.