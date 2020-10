Pas eind november capaciteit van 90.000 coronatests per dag: "Mensen zullen langer op resultaat moeten wachten"

Bijna 50.000 coronatests per dag: zo groot is de testcapaciteit vandaag in België, zo zegt Alin Derom in "De wereld vandaag" op Radio 1 (zie audio onder). Eigenlijk hadden we nu al aan een capaciteit van 90.000 tests per dag moeten zitten, maar dat streefdoel zullen we volgens hem pas eind november halen. Hierdoor dreigt al op korte termijn vertraging.