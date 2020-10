Corona en pandemieën in Romeinse tijden: archeologisch centrum Velzeke toont Romeinen met mondmaskers

"In 1919 was er Spaanse griep in ons land en in de wereld", zegt Van der Plaetsen nog. "Dat was een pandemie met 20 miljoen doden. Dat is meer dan 4 jaar oorlogsslachtoffers samen. We hebben zoveel herdenkingen rond de eerste wereldoorlog gehad. Maar er is geen enkele herdenking geweest van die 20 miljoen doden van de Spaanse griep", zegt de archeoloog. "Het is nu een vervelende periode, maar binnen 20 jaar spreken we misschien niet meer over het coronavirus."