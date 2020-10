Thomas More hogeschool schakelt over op code oranje vanaf volgende week

Door code oranje in te voeren zorgt de Thomas More hogeschool ervoor dat er minder volk op de campussen komt. "In de grote klaslokalen en auditoria gaan we naar een capaciteit van 1 op de 5", legt woordvoerder Veerle Heyvaert uit. "Het betekent geenszins dat we campussen gaan sluiten. Er kunnen nog altijd lessen doorgaan en ook praktijklessen zullen nog op de campus plaatsvinden. Maar de balans zal wat overhellen naar meer afstandsonderwijs."

Thomas More heeft 20 campussen in Antwerpen, Mechelen, Sint-Niklaas en de Kempen. De school telt 2.000 medewerkers en zo'n 20.000 studenten. Tot wanneer code oranje geldt, is nog niet beslist.

De Universiteit Antwerpen was al meteen bij de start van het schooljaar met code oranje gestart.