Twee scholen uit Vilvoorde schakelen voor week over naar afstandsonderwijs

Dus heeft de directie beslist om de leerlingen alvast een week van thuis uit les te laten volgen: "De coronacijfers in Vilvoorde zijn zeer hoog en ook in onze scholen beginnen we daar nu de gevolgen van te merken", zegt directeur Johan van Engelant. "Om dat nu een halt toe te roepen hebben we beslist om een weekje over te stappen naar afstandsonderwijs waardoor de kinderen geen contact met elkaar hebben, en om zo de stijgende curve van het aantal besmettingen naar beneden te halen. Maar ook, als er verschillende leerkrachten afwezig zijn op school, wordt het ook moeilijker om degelijk onderwijs te organiseren. Er zijn nu op de campus 40 kinderen in quarantaine en negen leerkrachten."

In totaal volgen er 1.550 leerlingen les bij de Knipoog en Virgo. Ze worden maandag opnieuw op school verwacht.