Verliest Trump stemmen aan werknemers van de auto-industrie? "Ze hebben ons buitengezet"

Over drie weken zijn het verkiezingen in de VS, en of president Trump opnieuw verkozen zal worden, hangt ook af van de vraag of de Amerikanen er nu beter aan toe zijn dan 4 jaar geleden. Zo beloofde Trump dat de jobs bij autobouwers terug zouden keren naar de VS. Onze correspondent Björn Soenens trok naar de staat Ohio, naar de site van GM die vorig jaar de fabriek verkocht. Sommigen bleven fan van Trump, anderen voelen zich in de steek gelaten.