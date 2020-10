Vernieuwing Delhaize Overijse zorgt voor chaos in de winkel: "Klanten lopen door mekaar en dat in coronatijden."

"De volledige indeling van de winkel is veranderd", vertelt Wim Dekeyzer. "De producten staan op andere plaatsen. Dat is natuurlijk een marketingtruc, om mensen langs andere producten te leiden. Maar dit lijkt me onverantwoord in coronatijden. Niemand weet waar men de producten kan vinden, iedereen loopt door mekaar tussen alle gangen. De bordjes waar alles per gang aangeduid staat, zijn ook nog niet aangepast. Dit zorgt voor complete chaos, terwijl het nu net de bedoeling is dat je je boodschappen doet binnen de 30 minuten."