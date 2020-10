Zeven weken knopen voor één pruik: "In Azië is het goedkoper en hebben ze fijnere vingers"

“In de volksmond heeft iedereen het natuurlijk over een pruik, maar mij doet het vooral denken aan fantasie en carnaval. Wij gebruiken liever een ander woord, zoals een muts of een haarwerk”, zegt Willy Dewit uit Leuven. Willy is al jarenlang "adviseur in de haarwerken", hij weet alles over pruiken, al maakt hij er geen. “Echte pruikenmakers zal je nog moeilijk vinden in ons land. Tegenwoordig worden de pruiken vooral geknoopt in Aziatische landen.”

Willy adviseert klanten die een pruik of haarwerk nodig hebben. Dat gaat dan om mensen die chemotherapie volgen of een huidziekte hebben, of mensen waarvan de haargroei vermindert. “We maken een afspraak, praten zodat ik zicht krijg op hun verwachtingen: stijl, kleur, lengte... Alles is namelijk mogelijk, er is geen beperking. Ik geef de klanten een volledig overzicht, beginnende bij de basis: het synthetisch materiaal, tot de beste kwaliteit en alles daartussen.”

