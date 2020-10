Oppositiepartij Tienen Vooruit! stelt eindejaarsevenement Wintermagie in vraag nu coronabesmettingen stijgen

Burgemeester Katrien Partyka vindt het wel belangrijk dat het Tiense eindejaarsevenement kan plaatsvinden: "De veiligheid is natuurlijk prioriteit en we zullen er dan ook alles aan doen om Wintermagie in alle veiligheid te kunnen laten doorgaan. In deze donkere maanden willen we dat onze stad er alles behalve dood uitziet." Ondanks het coronavirus zal stad Tienen tijdens de eindejaarsperiode voor veel verlichting en gezelligheid zorgen.