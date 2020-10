Woonzorgcentra zoeken gulden middenweg tussen minder risico en toch bezoek bij stijgende coronacijfers

De directie van de vier woonzorgcentra van Ocura vermoedt dat de woonzorgcentra niet meer helemaal dicht zullen gaan, en dat andere maatregelen mogelijk zijn. Patrick Siborgs: "Misschien komt er wel een afspraak dat we terug moeten gaan naar een beperkt aantal familieleden, die op een af te spreken frequentie op bezoek komen. Die mensen kunnen we goed wijzen de belangrijke maatregelen." Als er toch een besmetting moest zijn, is er op die manier ook snel zicht op de traceerbaarheid, zo klinkt het nog.

De acht woonzorgcentra van de groep Integro hebben dan weer al strengere maatregelen genomen. Daar is nauw contact met de bewoners van de woonzorgcentra -tijdelijk- niet meer toegelaten. Dat is een voorzorgsmaatregel, want er zijn op dit moment niet veel besmettingen: 1 op de 850 bewoners. Directeur Roel Eerlingen: "We hebben dat nu onder controle en we willen dat graag zo houden. Samen met het feit dat we graag een bezoekregeling in stand willen houden. Vandaar de keuze om de nauwe contacten even achterwege te laten."