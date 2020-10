In het sorteercentrum voor paardenstaarten: "Zo'n 120 tot 350 euro voor kilo mensenhaar"

“Duinhelm” in Oostende is een centrum voor begeleiding voor personen met een voornamelijk verstandelijke beperking. Sinds februari 2019 werken ze samen met Think Pink. Eén van de sociale tewerkstellingsprojecten van Duinhelm is het sorteren van de paardenstaarten. “We krijgen geregeld postzakken vol paardenstaarten binnen via Think Pink”, zegt begeleidster An. “Onze mensen maken de enveloppes leeg en sorteren de paardenstaarten op lengte en op kleur. Voor hen is het een aangename en nuttige bezigheid. We vragen er ook geen geld voor, het is immers voor een goed doel.”