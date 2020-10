Wommelgems dierenasiel zoekt pleeggezinnen: “Nooit eerder zoveel katten moeten opvangen”

Door de overrompeling is "Zwerfkat Wommelgem" nu op zoek naar pleeggezinnen die volwassen katten tijdelijk willen opvangen. “We vinden het belangrijk dat katten niet in kooien zitten, zoals soms in andere asielen het geval is. Door bij mensen thuis te zijn, worden de katten socialer. Bovendien zitten hier echt een paar beestjes die dringend liefde en warmte nodig hebben”, zegt Van Coninckxloey.

Wie als pleeggezin een kat in huis haalt, wordt daar geen eigenaar van. “Het is tijdelijk tot we een gouden mandje voor het dier gevonden hebben. Adopties verlopen bij ons trouwens ook allemaal via de officiële website van de overheid.”