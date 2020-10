Tweede hoorzitting kandidaat-opperrechter Amy Barrett in VS: "Oranje wolk boven benoeming"

Dat is zeker nu belangrijk, want in de week van 10 november zal het Hooggerechtshof zich opnieuw buigen over "Obamacare". De regering-Trump probeert al lang om van de wet af te komen, maar de Democraten wijzen er op dat 20 miljoen Amerikanen hun ziekteverzekering dreigen te verliezen als "Obamacare" verdwijnt, en dat terwijl de wereld de grootste gezondheidscrisis in tijden beleeft.



In het verleden heeft Barrett zich kritisch uitgelaten over "Obamacare", maar tijdens de hoorzitting zei ze dat ze die bemerkingen deed in een academische context, als docent aan de universiteit. "Ik sta niet vijandig tegenover de Affordable Care Act", zei ze.