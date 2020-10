Bezoek blijft voorlopig welkom in woonzorgcentra: "We blijven alert en regels kunnen strenger worden"

Margot Cloet, CEO van zorgnet Icuro, stelt meteen gerust. "Er is op dit moment geen reden om het bezoek systematisch in te perken. Maar we blijven waakzaam en het is best mogelijk dat de regels strenger zullen worden als het aantal besmettingen nog verder stijgt."



2000 personeelsleden met ziekteverlof

"Er is geen reden tot paniek maar ik maak me wel zorgen over de huidige situatie". Margot Cloet windt er geen doekjes om. De sterke stijging van het aantal coronabesmettingen is duidelijk te voelen in de woonzorgcentra.

"Er zijn meer besmettingen bij de bewoners maar er is ook meer uitval onder het personeel", aldus Cloet. "Op dit moment zijn er meer dan 2000 personeelsleden afwezig. Ofwel zijn ze thuis omdat ze moe zijn ofwel zitten ze thuis in quarantaine omdat ze besmet zijn met het virus."

De woonzorgcentra bleken tijdens de eerste golf kwetsbaar te zijn voor het virus. Margot Cloet benadrukt dat de sector zich daar sterk van bewust is. Maar op dit moment is de situatie nog wel onder controle. "We staan opnieuw voor een grote uitdaging. Zeker omdat het aantal besmettingen nog verder zal stijgen. Er zijn ook enkele plaatsen waar er opnieuw een uitbraak van het virus is."

Bezoek zoveel mogelijk blijven toelaten

Veel luisteraars van De Inspecteur maken zich zorgen dat ze minder op bezoek zullen mogen gaan omdat er opnieuw meer besmettingen zijn. Volgens Margot Cloet is dat op dit moment nog niet aan de orde. "Het is absoluut onze betrachting om bezoek zo veel mogelijk toe te laten. Het is belangrijk voor bewoners om bezoek te kunnen krijgen maar het is ook belangrijk voor familieleden om op bezoek te mogen gaan."

Regels kunnen strenger worden

Volgens Margot Cloet is het vooral belangrijk dat elke bezoeker waakzaam blijft. "Het is echt belangrijk dat je alleen maar op bezoek gaat als je je goed voelt. Denk niet te snel 'het zal maar een gewone verkoudheid zijn, ik ga wel even langs.' Dat is gevaarlijk. Blijf in zo'n geval thuis en pak de telefoon of voer een gesprek via Skype."

Margot Cloet doet ook een oproep aan de studenten en bij uitbreiding alle jongeren. "Als je tijdens de week met heel wat mensen in contact bent gekomen en je gaat dan in het weekend naar huis, dan is het geen goed idee om langs te gaan bij oma of opa. Blijf in dat geval liever nog een paar weken weg."

Verschillende luisteraars van De Inspecteur maken zich ook zorgen over het gedrag van sommige andere bezoekers. Niet iedereen lijkt de regels even nauwgezet te volgen. Een terechte zorg, vindt ook Margot Cloet. "Ik doe een oproep aan iedereen om de regels te volgen. Want het is niet omdat de regels rond bezoek nu niet veranderen, dat dat in de toekomst niet kan gebeuren. Al hoop ik uiteraard dat het niet nodig zal zijn."