Activist die aandacht vraagt voor Afrikaanse roofkunst in westerse musea veroordeeld tot boete

Enkele weken na zijn passage in Parijs nam hij een ivoren beeld mee uit een museum in Marseille, en probeerde hij hetzelfde in het Afrikamuseum in het Nederlandse Berg en Dal, nabij Nijmegen. Voor de feiten in Marseille staat hij op 17 november terecht, en in Nederland moet hij zich in januari verantwoorden.



Ook in het AfricaMuseum in Tervuren kwam hij langs. Het is niet duidelijk of hij toen iets heeft meegenomen.