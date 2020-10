Boobytrap gevonden op jachtterrein in Rumst, huiszoekingen bij jagers leveren nog meer verboden wapens op

Bij jagers in Rumst en Sint-Katelijne-Waver zijn huiszoekingen uitgevoerd, nadat inspecteurs van Natuur en Bos een boobytrap, een val, hadden gevonden op een jachtterrein in Rumst. Die had ook wandelaars of spelende kinderen kunnen verwonden. Bij de huiszoekingen werden onder meer netten, klemmen en een geladen karabijn gevonden. Dat zijn verboden wapens en ze zijn in beslag genomen.