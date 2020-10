Brand in drankenhal Kortessem: "Magazijnruimte onbruikbaar door enorme brandschade"

Rond 13 uur kwam er bij de brandweer een melding binnen van een brand in een drankenhal in Kortessem. Officier Frederick van der Have was ter plekke: "Uit de melding was het al duidelijk dat het om een uitslaande brand ging. Er is nog een poging tot blussen ondernomen, maar dat bleek niet meer mogelijk. Bij aankomst kwamen de vlammen al uit het dak van het magazijn."