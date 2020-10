Brandje in kebabzaak op 't Kiel in Antwerpen

Iets over tien gisterenavond is er brand uitgebroken in een kebabzaak aan de Abdijstraat op 't Kiel in Antwerpen. Die was ontstaan in de leidingenschacht van de technische ruimte van het gebouw. Daardoor was er erg veel rook in het gebouw. Elf mensen werden bevangen door de rook en moesten voor controle naar het ziekenhuis. Niemand is er erg aan toe.