Contacttracers lopen achterstand op: "Wie in Brussel besmet werd, krijgt nu een sms" 

Karine Moykens, voorzitter van het Comité Testing & Tracing begrijpt dat een sms geen volwaardig vervanging is, maar om iedereen op te bellen zijn er niet genoeg agenten: "Dan moet je op dat ogenblik keuzes gaan maken. We moeten absoluut vermijden dat mensen niet meer gecontacteerd worden, en niet meer de nodige activatiecode krijgen om zich te laten testen. Een sms sturen naar mensen die een hoog risicocontact hebben gehad met een besmette persoon, is het beste alternatief."

Er worden volop nieuwe telefonisten aangeworven en opgeleid.

In Vlaams-Brabant krijgt iedereen die in contact is gekomen met een besmet persoon, wél nog telefoon.