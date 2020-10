Burgemeester grensstad Hoogstraten: "Nederlanders, ga niet op café of restaurant in België"

Marc Van Aperen doet een warme oproep om solidair en verantwoordelijk te zijn. Problemen verwacht de burgemeester niet meteen. Tot hiertoe zijn er nog niet veel Nederlanders naar cafés en restaurants in Hoogstraten afgezakt, ook niet bij vorige verstrengingen in Nederland. "We vrezen niet meteen een stormloop. Ik hoop dat onze noorderburen solidair zijn en thuis blijven. Ik blijf uitgaan van de goede wil van de mensen, het overgrote deel van de Belgen en Nederlanders volgen de maatregelen goed op."

De grenzen opnieuw sluiten, zoals tijdens de lockdown in maart, vindt hij niet nodig. "Vorige keer was het verantwoord, maar dat heeft toen wel voor heel veel leed, onbegrip, miserie en frustratie gezorgd in de grensstreek. Dat moeten we deze keer vermijden.é

"De grenzen sluiten zal de verspreiding van het virus trouwens ook niet tegenhouden", besluit Van Aperen., "In beide landen ligt het aantal besmettingen ongeveer even hoog."