Burgemeester Maasmechelen wil geen Nederlanders in zijn horeca: "Zij moeten nu verantwoordelijkheid nemen"

Vandaag is de situatie net omgedraaid, en houdt de burgemeester van Maasmechelen Raf Terwingen (CD&V) een spiegel voor aan onze Noorderburen. "Daar waar het enkele maanden geleden onze verantwoordelijkheid was om ervoor te zorgen dat Belgen niet naar Nederland gingen, is het nu misschien aan Nederland om daarover te waken.

Het gevaar bestaat dat Nederlanders de oversteek gaan wagen. En dat zou een grotere druk op de ketel betekenen. Het is vooral aan Nederland om de mensen thuis te houden", zegt Terwingen. "Anders riskeren ze dat de vermenging die ze zo erg willen vermijden in een café in Maastricht, nu in een café in Maasmechelen zal gebeuren."