Carla heeft borstkanker en draagt een pruik: “Een kaal hoofd? Ik wil niet dat mensen mij aanstaren!"

Carla heeft intussen vier chemo’s achter de rug, maar er staan er nog een aantal ingepland. Na de tweede chemo begon ze haar haar te verliezen: “Dat had de dokter op voorhand gezegd, dus ik had het verwacht maar toch was het een heel moeilijk moment. Het begon met een soort “haarpijn”, ik werd ’s morgens wakker en het leek of iemand heel hard aan mijn haar had zitten trekken. Toen ik mijn haar borstelde, had ik plukken haar in mijn hand. Mijn dochter was dat weekend bij me en ik heb haar gevraagd om de overige plukken af te knippen zodat het een egaal geheel werd. Nu heb ik dus een kaal hoofd.”

