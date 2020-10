Contracten voor Europese deelname aan Artemis-missie NASA naar de maan

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft verschillende contracten toegekend aan Europese bedrijven om uitrusting te ontwikkelen voor toekomstige verkenningsmissies op de maan in het kader van het Amerikaanse Artemis-programma. Ook voor de internationale campagne om stalen van Mars terug naar de aarde te brengen, zijn er contracten toegekend. Dat heeft het European Space Agency gemeld in een persbericht, in de marge van het 71e internationale congres rond ruimtevaart. Belgische bedrijven pikken een graantje mee van de contracten.