Corona goed voor omzet aardbeien, eieren, rundvlees en witloof, maar ramp voor frietaardappelen, bloemen en planten

Bij de verliezers zien we vooral de sector van de frietaardappelen. De omzet zal er vermoedelijk 30 procent lager liggen dan in 2019. Oorzaak is de tijdelijke sluiting van de horeca in het voorjaar en de vele afgelaste evenementen. Herstel is niet meteen in zicht, omdat er nog altijd weinig of geen evenementen zijn.

Het herstel is iets beter in de sierteeltsector, de tweede verliezer. Daar is sprake van een omzetdaling van 7,3 procent. Bloemenwinkels en tuincentra gingen dicht, net toen de lente-verkooppiek eraan kwam, traditioneel goed voor meer dan de helft van de jaaromzet.

Vanessa Saenen: “Een heel pak bloemen en planten moesten vernietigd worden. Dus ze hebben heel sterke verliezen geleden, waar ze maar ten dele van hersteld zijn. Dat komt niet helemaal meer goed dit jaar.”

Globaal genomen zou de rendabiliteit van de land- en tuinbouwsector dus verbeteren, maar de Boerenbond wijst op nog enkele grote verschillen. Vooral in de sectoren akkerbouw, varkenshouders, melkvee en serregroenten lag de rendabiliteit dit jaar onder het gemiddelde van de vijf vorige jaren.