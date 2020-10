Al 80 besmettingen in woonzorgcentrum Andante in Menen 

In het woonzorgcentrum Andante in Menen wonen er 188 mensen en er werken 170 personeelsleden. 50 bewoners raakten al besmet en 30 medewerkers. De meeste bewoners zijn niet ziek, maar enkelen belandden wel al in het ziekenhuis. In het woonzorgcentrum zijn ondertussen twee COVID-afdelingen opgericht. Het bezoek is voorlopig opgeschort.

In het woonzorgcentrum doen ze er alles aan om te blijven werken. Medewerkers die positief hebben getest en nog geen symptomen hebben, blijven de besmette bewoners verzorgen, zegt schepen Renaat Vandenbulcke (N-VA): "Personeelsleden die besmet zijn, die niet ziek zijn, mogen blijven werken in de COVID-afdeling waar ze natuurlijk geen andere mensen kunnen besmetten, want die zijn al besmet. "

Volgens de schepen blijft de dienst dus gewaarborgd en mogen ze niet panikeren. Maar ze moeten roeien met de riemen die ze hebben: "Als wij alle personeelsleden die besmet zijn vervangen en - wij hopen dat ze niet allemaal ziek worden natuurlijk - dan gaan wij nog een groter probleem hebben met personeel dan wij nu al hebben."

Ook in het woonzorgcentrum Het Gulle Heem in Gullegem bij Wevelgem hebben 17 bewoners en 5 personeelsleden positief getest op corona.