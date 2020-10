Dansschool in Wevelgem schrapt vrijwillig lessen voor dansers ouder dan 12: “Wij willen het risico niet meer nemen”

Een andere bezorgdheid volgens Covent is de verluchting. “Dat lukt hier niet goed genoeg vind ik. De infrastructuur is hier nog niet zo oud, maar de spiegels bedampen omdat iedereen zweet. Uit voorzorg hebben we beslist om de maatregelen van minister Weyts te volgen. Wij willen het risico gewoon niet meer nemen. Want iedereen die hier komt dansen, gaat dan in het weekend ook naar oma en opa.”

Er is volgens Covent veel begrip voor de beslissing: “Werkelijk alle ouders hebben ons proficiat gewenst met deze gedurfde maatregel, zelfs al hoefde het niet. In België is het een beetje de sport om regels te omzeilen. Ik wil hier dus een statement maken.”