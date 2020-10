Bijna 500 dagen na de verkiezingen hebben we eindelijk een federale regering die een stevige meerderheid heeft in het parlement. Maar volgens de partijen in de oppositie neemt de nieuwe ploeg een loopje met de regels van de democratie. Het volk zou niet voor deze ploeg gestemd hebben. Is dat zo? Lopen we werkelijk tegen de grenzen van de democratie aan? KLAAR vraagt het aan politiek journalist Bart Verhulst.