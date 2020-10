Druk bij VCLB Limburg door coronabesmettingen op scholen: "We weten niet hoe we het op deze manier gaan volhouden"

Het aantal besmettingen in de scholen begint intussen toe te nemen, al valt het in Limburg voorlopig nog mee. Er zijn op 5 weken tijd 176 leerlingen besmet en 41 leerkrachten. Maar er moeten meer en meer telefoontjes gedaan worden en de werkdruk neemt toe, zegt dokter Bea Meertens van het VCLB. "We weten niet hoe we het op deze manier kunnen volhouden. Hoe we het nu doen, houdt in dat we ons ander werk ook moeten stilleggen. Zoals leerlingen helpen die met problemen kampen. We zouden eigenlijk al onze collega's aan de telefoon moeten zetten. Maar we gaan ons moeten herorganiseren. Vaccineren en kwetsbare kinderen helpen moet blijven doorgaan."