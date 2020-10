Film Fest Gent mét rode loper, maar minder genodigden: “Een speciale, maar krachtige editie”

De rode loper was iets minder druk dan op andere jaren, maar wie er liep, had erg veel zin in het festival: “Het is fantastisch dat het festival nog kan doorgaan”, zegt acteur Filip Peeters. “Ik merk dat de organisatie erg haar best heeft gedaan om het coronaveilig te maken. Ik ben blij om hier te zijn en ik hoop dat we de volledige 12 dagen zonder problemen doorkomen.”