Frankrijk roept noodtoestand op vlak van volksgezondheid uit

President Emmanuel Macron heeft in een interview met de Franse TV-zenders TF1 en France 2 meer duidelijkheid gegeven over de concrete maatregelen. Zo komt er een avondklok in de Franse hoofdstedelijke regio Ile-de-France en in acht andere grote steden in het land: Lyon, Grenoble, Montpellier, Rijsel, Toulouse, Rouen en Saint-Etienne en de metropool Marseille/Aix-en-Provence. De avondklok zal gelden tussen 21.00 uur 's avonds en 6.00 uur 's ochtends. De maatregel gaat in vanaf zaterdag en blijft minstens vier weken van kracht.

Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete van 135 euro. Er worden wel uitzonderingen toegestaan voor mensen die 's nachts werken of voor verplaatsingen van en naar het werk.