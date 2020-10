Geen MIA's in 2021 door coronacrisis, wel "week van de Belgische muziek" om sector te steunen

De voorbije jaren werden de MIA's uitgereikt in Paleis 12 in Brussel. Die awardshow met rode lopermoment en aanwezig publiek werd telkens live uitgezonden op Eén. Maar de eerstvolgende editie in februari 2021 wordt overgeslagen: de MIA's worden uitgesteld naar 3 februari 2022.

Organisatoren VRT en VI.BE laten weten dat de eerstvolgende editie in 2022 in de praktijk dan een "dubbele editie" wordt. Artiesten zullen zowel met nieuw materiaal dat ze in 2020 als in 2021 hebben uitgebracht, in de prijzen kunnen vallen. De MIA's bekronen telkens artiesten op basis van hun releases van het voorbije jaar. Maar in 2022 zullen ook succesvolle releases uit "het coronajaar 2020" de nodige aandacht krijgen, en kans hebben op een MIA.