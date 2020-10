Gepakt door Trump

‘Ge zijt zo rap terug?’ zei die van ons verwonderd. ‘Hebt ge soms ruzie gemaakt?’

Ik heb niet geantwoord. Ik ben naar het opkamertje gegaan waar onze computer staat en ik heb de deur achter mij op slot gedaan. En daar heb ik, met de hulp van Google Translate, een mail naar Donald Trump gestuurd.

‘Mister Trump,

I will protest from full chest against your misusing my face and body in your electoral propaganda. I am not your supporter. The image of me that you show in your little spot about corona, was stolen from another movie! I do not suffer from corona! I was filmed in the hospital of Herentals (Belgium) when I was recovering from an operation on my hemorrhoids. Two years ago! The image was used in a little propaganda movie for the hospital, to show people that having hemorrhoids is not the end of the world. I insist that you cut me out of your false propaganda and that you publicly apologize to me and to the hospital of Herentals. If you refuse, I will send professor Marc Van Ranst and then you will piep otherwise!

Yours madly,

Louie Van Dievel, abused person’