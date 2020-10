Geraardsbergen kandidaat voor nieuw wielercentrum "De Ronde"

De oprichting van een nieuw wielercentrum "De Ronde" ergens in de Vlaamse Ardennen is één van de doelstellingen van het beleidsprogramma van minister van Toerisme Zuhal Demir voor de beleidsperiode 2019-2024. Hoewel nog niet duidelijk is hoe concreet die plannen zijn en wanneer het centrum er moet komen, wil burgemeester Guido De Padt (Open VLD) nu al zijn kans wagen. In een open brief somt hij de troeven van zijn stad op. Hoofdtroef is natuurlijk De Muur van Geraardsbergen, scherprechter in heel wat wielerwedstrijden en een icoon van de stad.