Groot Barrièrerif ruim de helft geslonken sinds 1995: "Je kan het glas ook nog als halfvol zien, als we snel ingrijpen"

Het Great Barrier Reef is met z'n 2.300 kilometer lengte het grootste koraalrif ter wereld en ligt ten noordoosten van het Australische vasteland. Het staat al bijna 40 jaar op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Net als vorige studies is ook dit nieuwe rapport, dat verscheen in Proceedings of the Royal Society B, alarmerend. "Er valt geen tijd te verliezen: we moeten de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk scherp doen dalen", benadrukken de onderzoekers van het ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies in Queensland.