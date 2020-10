"Vierkant groen" in Bierbeek zorgt voor langere wachttijden

Sinds midden september is er op het kruispunt van de Tiensesteenweg, de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat in Korbeek-Lo een nieuwe verkeerslichtenregeling. Voor voetgangers geldt het systeem van 'vierkant groen', waarbij ze uit alle richting gelijktijg groen hebben en mogen oversteken. Fietsers die vanuit de Koning Albertlaan en de Bierbeekstraat komen, mogen bij een rood licht rechtsaf de Tiensesteenweg indraaien.

De nieuwe verkeersregeling is er gekomen om het veelgebruikte kruispunt veiliger te maken voor voetgangers en fietsers. Maar veel weggebruikers zijn ontevreden over de nieuwe regeling. "Ik moet veel langer wachten om over te steken", klinkt het bij enkele voetgangers. "Zeker dubbel zo lang als vroeger, als het regent, is het niet plezant om drie minuten te staan wachten in de regen." Ook fietsers staan langer voor een rood licht. "Fietsers moeten vaak onnodig wachten door het nieuw systeem", vertelt een voorbijgangster op haar fiets. "Ik ben nu veel langer onderweg naar werk. Dat moeten stoppen en opnieuw snelheid maken, vertraagt enorm."