Halle rolt gratis internet uit in binnenstad: "Zelfs vuilnisbakken zullen signaal geven wanneer ze vol zitten"

Halle kondigde twee jaar geleden al aan dat de binnenstad een gratis wifinetwerk zou krijgen. Maar nu zijn de werken daarvoor ook echt begonnen. Als je gaat shoppen in Halle zal je dus gratis wifi hebben. Maar ook de stad profiteert daar van, want het netwerk gaat het signaal oppikken van smartphones van shoppers, en dat levert informatie op voor de stad.

"Op die manier kunnen we bijvoorbeeld te weten komen hoeveel mensen er dat jaar in die bepaalde straat zijn geweest, of welke dagen dat er het meeste volk was", zegt schepen van Halle Pieter Busselot. "Maar ook hoeveel volk er ongeveer aanwezig is bij evenementen als carnaval. En het kan ook naar het verhaal van lokale economie belangrijk zijn. Zo kan de informatie opleveren als: wat zijn voor Halle de populaire dagen met veel volk, welke evenementen hebben een grote inpact op de stad en welke niet. En op lange termijn zal het systeem ook gebruikt worden voor vuilnisbakken die dan een signaal geven als ze vol zitten."