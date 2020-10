Heeft de federale regering echt 838 kabinetsmedewerkers nodig? Of kan het ook zoals in Nederland?

En misschien is het ook goedkoper? Nee, niet noodzakelijk. Van den Berg: "De kost ligt bij ons verzonken in het apparaat, dus dat is moeilijk te achterhalen. Maar je kunt wel stellen dat het in Nederland niet zo is dat je geld bespaart doordat we geen kabinetten hebben. Het werk moet hier ook gedaan worden, alleen zitten de mensen die het doen, niet op een kabinet."

Welk systeem beter of slechter is, voor Van den Berg is dat erg relatief. "De vraag is: wat past bij de cultuur en waarden van een land? Het is niet zo dat het vertrouwen van de burgers per se groter is in een systeem met of zonder kabinetten. Het allerbelangrijkst is transparantie. Het moet duidelijk zijn wie wat doet."