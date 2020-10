Nieuw boek neemt aanslagen van 22 maart onder de loep: "Actieve en passieve medewerking van deel inwoners Molenbeek"

Deze kwestie kwam weliswaar al aan bod in de Belgische en Franse parlementaire onderzoekscommissies. Daar werden "allerlei problemen in de veiligheidsarchitectuur, en in het bijzonder bij de inlichtingendiensten" aangetoond, maar Fijnaut beveelt aan deze kwestie nader te onderzoeken. "Temeer omdat her en der wordt beweerd dat de Franse inlichtingendiensten in de zomer van 2015 tot de conclusie kwamen dat terreurgroep IS bezig was met de voorbereiding van een zware aanslag en hierom – onder de naam Allat – een speciale gemeenschappelijke eenheid oprichtten om zo’n aanslag te voorkomen."

"Hier is die eenheid duidelijk niet in geslaagd. En dus ligt de vraag voor de hand: waarom niet? Kwam het door het gebrek aan personeel en voorzieningen of de starheid van bestaande procedures en de gevestigde belangen van de inlichtingendiensten in Frankrijk en/of België?"